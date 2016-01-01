Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 16 апреля 2017 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 06:49
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- 21
16 апреля на телеканале Россия 24 вышел еженедельный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 16 апреля, вошли репортаж о том, как окрестности мемориального комплекса в Волгограде превращаются в свалку, репортаж Фурсенко Виталия о том, как в Сочи река Псахе окрасилась в чёрный цвет, репортаж Егора Епифанова о детской площадке в Челябинске, которая превратилась в свалку, репортаж Бережнова Евгения о том, как трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку, репортаж Ермолаевой Оксаны о том, как в Анжеро-Судженске "ничейные" колодцы продолжают подмывать жилой дом, репортаж автора Ruslan_khuziev о мусорных свалках в Казани, репортаж Сергея Кирилловского об оголенных трубах отопления в городе Сокол Вологодской области, репортаж автора nilgizz о том, какие трудности испытывают дети Уфы при походе в школу, репортаж автора lexxx197979 о дорогах Южноуральска, репортаж об укладке асфальта в лужи в Сургуте, репортаж автора grigo83 о ремонте дорог в Сургуте, репортаж автора DenisAkishkin о дорогах Кемерова, репортаж Дмитрия о некачественном ремонте дорог в Коврове.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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