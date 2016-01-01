Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 16 апреля 2017 года

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 16 апреля 2017 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
06:49
  • 21
  • 0


16 апреля на телеканале Россия 24 вышел еженедельный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 16 апреля, вошли репортаж о том, как окрестности мемориального комплекса в Волгограде превращаются в свалку, репортаж Фурсенко Виталия о том, как в Сочи река Псахе окрасилась в чёрный цвет, репортаж Егора Епифанова о детской площадке в Челябинске, которая превратилась в свалку, репортаж Бережнова Евгения о том, как трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку, репортаж Ермолаевой Оксаны о том, как в Анжеро-Судженске "ничейные" колодцы продолжают подмывать жилой дом, репортаж автора Ruslan_khuziev о мусорных свалках в Казани, репортаж Сергея Кирилловского об оголенных трубах отопления в городе Сокол Вологодской области, репортаж автора nilgizz о том, какие трудности испытывают дети Уфы при походе в школу, репортаж автора lexxx197979 о дорогах Южноуральска, репортаж об укладке асфальта в лужи в Сургуте, репортаж автора grigo83 о ремонте дорог в Сургуте, репортаж автора DenisAkishkin о дорогах Кемерова, репортаж Дмитрия о некачественном ремонте дорог в Коврове.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

70 0
14.04 12:14 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 14 апреля 2017 года
52 0
13.04 14:58 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 13 апреля 2017 года
109 1
12.04 13:00 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 12 апреля 2017 года
164 0
09.04 11:41 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 9 апреля 2017 года