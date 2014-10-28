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В Литве выпал снег

Автор:
Vitalij69
Дата публикации:
06:49
  • 20
  • 1

В городе Каунас в Литве все замело снегом.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Vitalij69
    07:02
    Какой не русский написал заголовок?В Литовском городе Каунас)))
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