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Мусорные кучи в лесах Барнаула

Автор:
Сергей Стрельцов
Дата публикации:
07:48
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Приехал посмотреть на каком этапе ледоход на Оби, а когда оглянулся по окончании съёмок - ужаснулся, как всё вокруг загажено. Между тем это место находится сразу за забором санатория "Барнаульский", который не имеет отношения к этому безобразию. Так гадят, приезжающие поглазеть на просторы. А фотографии сделаны в реликтовом сосновом бору, коих на земле только два- на Алтае и в Канаде. Фото сделано в черте Барнаула (р-н объездной дороги) в 2015 году, но за это время, эти кучи никто не вывез, а рядом образуются новые.

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