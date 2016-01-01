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Кучи мусора в центре Курска

Автор:
pan0462004
Дата публикации:
10:14
  • 16
  • 0

Свалка мусора в центре города Курска.

  • 16
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Комментарии (0)

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