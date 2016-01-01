Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа бесплатных автобусов до Котляковского кладбища в ЮАО Москвы

Работа бесплатных автобусов до Котляковского кладбища в ЮАО Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:18
  • 19
  • 0

Работа бесплатных автобусов от станции метро "Кантемировская" до Котляковского кладбища на юге Москвы. Сегодня в Вербное Воскресение в столице организованы бесплатные регулярные экспрессные маршруты автобусов, следующие от станций метро до кладбищ. Автобусы приходят регулярно, ожидание не более нескольких минут, проход в автобус осуществляется через все двери. На остановках посадки и высадки дежурят сотрудники "Мосгортранса" и для обеспечения безопасности находятся сотрудники полиции и ГИБДД.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
12:27 | Sargo
На Москву надвигается циклон
18 0
11:52 | denis947
Сотни бесплатных автобусов курсируют до Домодедовского кладбища от Каширского шоссе
26 1
06:30 | Гринфельд Павел
В храмах Москвы прошло Пасхальное богослужение