Сотни бесплатных автобусов курсируют до Домодедовского кладбища от Каширского шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 11:52
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Сотни бесплатных автобусов курсируют до Домодедовского кладбища в Подмосковье от станции метро Домодедовская. В перевозках задействованы больше сотни машин, автобусы подходят к остановке каждую минуту, посадка производится во все двери. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и специалисты Мосгортранса, А также полицейские и дружинники. Дублер Каширского шоссе закрыт для движения личного транспорта.
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