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В Тольятти жители услышали "гул земли"

Автор:
Александр Зайцев
Дата публикации:
16:17
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Странные звуки непонятного происхождения. (похожи на те которые называют "гул земли"). Дата записи 16.04.17. Время 09:18:34.

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Комментарии (0)

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