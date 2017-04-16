В Тольятти жители услышали "гул земли"

Автор: Александр Зайцев Дата публикации: 16:17

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Странные звуки непонятного происхождения. (похожи на те которые называют "гул земли"). Дата записи 16.04.17. Время 09:18:34.