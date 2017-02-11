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Вокальный конкурс - фестиваль, посвященного Дню пожарной охраны России «Соло 01»

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:10
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В преддверии Дня пожарной охраны России и в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России, Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы «Дом культуры им. И.М. Астахова» приглашает школьников и подростков принять участие в пожарно-спасательном музыкальном фестивале «Соло 01»! Уникальный конкурс-фестиваль объединит юных исполнителей, которые представят на суд жюри песни о героической профессии пожарных-спасателей. Конкурс пройдет в несколько этапов, в ходе проведения которых у ребят будет возможность не просто продемонстрировать свои вокальные и актерские способности, но и научиться еще лучше владеть своим голосом и еще уверенней чувствовать себя на сцене. Уникальность конкурса заключается в том, что прошедшие отборочный тур конкурсанты будут готовиться к финалу под присмотром профессиональных музыкантов, которые помогут ребятам в кратчайшие сроки достигнуть совершенства на эстрадной сцене и поразить всех своим незабываемым выступлением!

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