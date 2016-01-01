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Последствия ДТП с участием рейсового автобуса на улице Серафимовича

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:18
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16 апреля днём в центре Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. на улице Серафимовича столкнулись рейсовый автобус "Лиаз" и а/м "Ауди А8". По предварительным данным оба автомобиля двигались в попутном направлении со стороны Большого Каменного моста. Водитель а/м "Ауди" совершал поворот в сторону Берсеневской набережной. В этот же момент в соседней полосе для маршрутных транспортных средства (полоса "А") двигался рейсовый автобус, водитель которого не успел ни затормозить, ни отвернуть в сторону. В результате автобус задел "Ауди " по касательной. На место ДТП прибыл сотрудник ГИБДД, который эвакуировал участников аварии на островок безопасности для дальнейшего оформления происшествия. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности водителя "Ауди", который при совершении маневра не уступил дорогу попутному транспорту двигавшемуся прямо.

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