Горящий после ДТП автомобиль на Ярославском шоссе в Подмосковье
- Автор:
- Shum77
- Дата публикации:
- 15:38
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Ня Ярославском шоссе столкнулись 2 иномарки. В одной из них было установлено газовое оборудование. Автовладельцы проезжающих машин тормозили и помогали тушить автомобиль огнетушителями. Но было бестолку. Пострадавших нет. Автовладелец сгоревшего авто выбрался из автомобиля. Дорога была перекрыта. К моменту приезда пожарных, автомобиль сгорел дотла. Пожарные почему то ехали со стороны пос. Лесного, аи встали в пробку, что логично. А из пушкино приехали 30 минут спустя.
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