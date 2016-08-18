Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Кудымкаре нечистоты выливаются из колодца

В Кудымкаре нечистоты выливаются из колодца

Автор:
PermyakKomi
Дата публикации:
16:26
  • 14
  • 0

В Пермском крае Кудымкарский водоканал поддерживает экологию сбрасывая нечистоты в жилом секторе и в речку.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

66 0
27.03 18:06 | Аноним
Дороги в поселке Яйва Пермского края завалены снегом
23 0
10:14 | pan0462004
Кучи мусора в центре Курска
43 0
23.03 17:48 | Prohor686
Несколько сивучей обитают в нечистотах в Петропавловске
120 0
18.08.2016 16:01 | Natascha_Natascha
Переправа через реку Косья в Пермском крае находится в аварийном состоянии