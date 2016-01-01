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На Поклонной горе открылся верёвочный городок

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:15
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16 апреля на Поклонной горе появился верёвочный городок. Преодолеть препятствия можно будет не только в дневные часы, но и ночью. Новая площадка для активного отдыха с сегодняшнего дня начала свою работу. Верёвочный городок разделяется на три яруса по уровню сложности. Чем выше ярус, тем сложнее уровень. Для любителей экстрима будут организованы ночные сеансы, правда для их посещения потребуется дополнительная регистрация. "Уникальность данного парка состоит в том, что здесь применена система скользящей страховки, которая позволяет участнику проходить маршруты по его желанию вне зависимости от направлений, которые традиционно применяются в других парках, когда участник идет по заранее проложенному маршруту." - сообщил в интервью журналистам генеральный директор верёвочного парка Александр Тарасов. Также посетители смогут проходить маршруты, подходящие для их возраста. Так, маршрут первого яруса для детей от 4 до 8 лет, на 2-3 ярусах от 9 лет и старше, а также и для взрослых.

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