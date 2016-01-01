Обзор погоды в столице 16 апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:23

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В столице погода ведёт себя не стабильно. То проглядывалось днём солнце, то шёл дождь, то снег. Апрель горожанам приподносит всё новые и новые "сюрпризы".