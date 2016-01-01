Облачная погода с мокрым снегом в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 16:32

14

14 0

Облачная погода, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов установились в Москве. Периодически идут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столичном регионе останется пониженным, а также ниже нормы окажется температура воздуха. Такие условия неблагоприятны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией. У них возможны головные и сердечные боли.