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Облачная погода с мокрым снегом в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:32
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Облачная погода, мокрый снег и температура до плюс 7 градусов установились в Москве. Периодически идут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточного направления 3-8 м/с», - говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столичном регионе останется пониженным, а также ниже нормы окажется температура воздуха. Такие условия неблагоприятны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, это касается гипотоников, лиц с вегето-сосудистой дистонией. У них возможны головные и сердечные боли.

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