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Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
16:41
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Варшавском шоссе, напротив дома № 46, столкнулись "ВАЗ 2113" и "ГАЗель". По одной из версий, водитель одного из автомобилей выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате бокового удара автомобили развернуло поперёк проезжей части. Травмы получили водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ". На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, две бригады скорой помощи, пожарные и вертолёт ЦЭМП. Пострадавших после осмотра госпитализировали в больницы города, женщину пассажирку с переломами в тяжёлом состоянии. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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