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Пожар в жилом доме на улице Киргетова в Гатчине

Автор:
mr.anreev
Дата публикации:
16:43
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Пожар на улице Киргетова в Гатчине.

  • 20
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