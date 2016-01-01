Дороги города Губкинский в ЯНАО

Автор: anzoid Дата публикации: 17:36

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Хочу поделиться с Вами нашей всеобщей бедой. Как известно на Руси две проблемы: дураки и дороги. Не буду сейчас проводить параллели между этими двумя понятиями, просто хочу поделиться с Вами состоянием наших дорог в городе Губкинский ЯНАО. Уже как второй год подряд данный участок дороги "планируют" отремонтировать, но в очередной раз появляются причины невозможности ремонта дороги и переносят данную проблему на следующий год. Хочется задать риторический вопрос: куда уходят наши деньги? К примеру лично я ежегодно в качестве транспортного налога уплачиваю государству порядка 20 тыс. Руб. Да и рейтинг нашего губернатора говорит сам за себя: в регионе проблем нет.