Кадры с Ростовской набережной в центре Москвы, где после ДТП загорелся автомобиль "Maserati"

Автор: MishaMost Дата публикации: 18:11

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Автомобиль вылетел на встречную полосу, врезался в мачту освещения и загорелся. Водитель погиб.