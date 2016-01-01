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Кадры с Ростовской набережной в центре Москвы, где после ДТП загорелся автомобиль "Maserati"

Автор:
MishaMost
Дата публикации:
18:11
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Автомобиль вылетел на встречную полосу, врезался в мачту освещения и загорелся. Водитель погиб.

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