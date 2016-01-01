"Maserati" сгорел в результате ДТП на Ростовской набережной: водитель погиб

Автор: tim777 Дата публикации: 18:39

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16 апреля вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием спорткара, в результате которого погиб один человек. "Maserati" врезался в мачту городского освещения и сгорел до тла. Как выяснилось, водитель спорткара на высокой скорости двигался со стороны Смоленской набережной в направлении Саввинской набережной. При выезде из под Бородинского моста дорога делает плавный поворот. Водитель спорткара вероятно на мокрой от дождя дороге, не справился с управлением, машину развернуло боком и в таком положении она вылетела на встречную полосу, где пересекла все ряды и врезалась в столб. От мощного удара кузов "Maserati" мгновенно вспыхнул. В салоне оказался зажат водитель. Выбраться ему уже не удалось. Машина сгорела в считанные минуты. По одной из версий, за рулем "Maserati" находился 26 летний водитель, у которого были неоднократные штрафы за превышение скоростного режима. На место аварии прибыли пожарные расчеты, несколько экипажей ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники судебно-экспертной лаборатории. Движение по Ростовской набережной в настоящий момент перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным ДТП могло произойти из-за сложных метеоусловий и нарушения скоростного режима.