Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние детских площадок в Феодосии

Состояние детских площадок в Феодосии

Автор:
egorsha
Дата публикации:
21:47
  • 14
  • 0

Многолетняя проблема с безопасностью на детской площадке.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
15.04 17:12 | paukoff
В Симферополе у самосвала отказали тормоза и он вылетел с дороги
42 0
14.04 16:51 | kl1mat
В районе Феодосии ежегодно горит камыш
30 0
25.02 22:45 | redarmy
Опасная горка на детской площадке в Люберцах