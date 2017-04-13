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Град в Дзержинском районе Калужской области

Автор:
Nestor
Дата публикации:
18:53
  • 12
  • 0

Град как в середине лета, величиной с крупный горох.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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