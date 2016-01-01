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В столичном районе Лианозово сгорел частный дом

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:50
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Днём 16 апреля на северо-востоке столицы произошёл пожар. Загорелся двухэтажный частный дом в районе Лианозово. К прибытию первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение по всей площади. Пожарные локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.

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