В столичном районе Лианозово сгорел частный дом

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Днём 16 апреля на северо-востоке столицы произошёл пожар. Загорелся двухэтажный частный дом в районе Лианозово. К прибытию первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение по всей площади. Пожарные локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Точную причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.