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Главная  /  Репортажи  /  Паводок на трассе Астана-Караганда. Трасса погрузились под воду

Паводок на трассе Астана-Караганда. Трасса погрузились под воду

Автор:
Макс Зотов
Дата публикации:
20:57
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Паводок на трассе Астана-Караганда. Трасса погрузились под воду.

  • 9
  • 0

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