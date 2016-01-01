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Снегопад в Чите

Автор:
tsv-chita
Дата публикации:
20:26
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Было очень сухо и пожары, надеемся что этот небольшой снегопад поможет в борьбе с нашей постоянной проблемой...

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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