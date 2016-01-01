В деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Подмосковья плохо вывозят мусор
- Автор:
- Александр Захаров
- Дата публикации:
- 21:41
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Бездействие местных чиновников на местах в год экологии, у которых даже окна администрации выходят на эту помойку, которую они каждый день видят и каждый день через неё ходят и проезжают на работу, почему-то не вызывает желания заставить УК Орехово-Зуевского района, навести порядок на местах сбора мусора, а это и порождает бездействие, с которым жители в 12000 Давыдово уже устали бороться, писать и жаловаться на недобросовестную работу, как УК Орехово-Зуевского района, так и главы Давыдова.
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