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Заснеженная трасса в Архангельской области 16 апреля

Автор:
Alexey_Ti
Дата публикации:
21:41
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  • 0

Состояние федеральной трассы на 16 апреля. Трасса на протяжении 300 км не обслуживается должным образом.

  • 17
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Комментарии (0)

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