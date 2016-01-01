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Главная  /  Репортажи  /  Мусор вдоль дорог в деревне Субботина под Тюменью

Мусор вдоль дорог в деревне Субботина под Тюменью

Автор:
tyumen_72
Дата публикации:
21:45
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Неоднократно обращался в Мальковскую администрацию о том, чтобы перенесли мусорные баки, было все безрезультатно на протяжении 4-х лет, а так же обращался в районную администрацию города Тюмени, все было безрезультатно. И на протяжении 4-х лет улица вся в мусоре, невозможно уже жить, когда окружает свалка вокруг. Рядом огород и от огорода 1 метр стоят мусорные баки, по законодательству 20 метров должны устанавливать баки от жилых домов. Убедительно прошу в этом разобраться и принять меры.

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Комментарии (0)

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