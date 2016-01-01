С 17 по 20 апреля оранжереи «Аптекарского огорода» в Москве будут закрыты

Автор: Uwis Дата публикации: 23:07

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С 17 по 20 апреля включительно все оранжереи Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» будут закрыты для посещения в связи с проведением санитарной обработки. Пальмовая, Викторная и Суккулентная оранжереи откроются 21 апреля, а с 22 апреля по 9 мая в Рассадной оранжерее будет проходить первая в России выставка гербер, посвящённая 280-летию этого растения.