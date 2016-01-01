Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе

28

28 0

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором 1 человек погиб. На Каширском шоссе, напротив дома № 122, автомобиль "Хёндай" совершил наезд на пешехода. Мужчина средних лет переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля "Хёндай", двигаясь от Орехового бульвара в сторону улицы Ясеневая не заметил перебегавшего пешехода и сбил его. От сильного удара, пешехода отбросило на 10-15 метров. Не приходя в сознание мужчина скончался на месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Стоит отметить, что рядом, буквально в 10 метрах находится подземный пешеходный переход. Окончательные причины ДТП установит следствие.