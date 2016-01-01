Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
23:05
  • 28
  • 0

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором 1 человек погиб. На Каширском шоссе, напротив дома № 122, автомобиль "Хёндай" совершил наезд на пешехода. Мужчина средних лет переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля "Хёндай", двигаясь от Орехового бульвара в сторону улицы Ясеневая не заметил перебегавшего пешехода и сбил его. От сильного удара, пешехода отбросило на 10-15 метров. Не приходя в сознание мужчина скончался на месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Стоит отметить, что рядом, буквально в 10 метрах находится подземный пешеходный переход. Окончательные причины ДТП установит следствие.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
23:07 | Uwis
С 17 по 20 апреля оранжереи «Аптекарского огорода» в Москве будут закрыты
702 3
18:39 | tim777
"Maserati" сгорел в результате ДТП на Ростовской набережной: водитель погиб
83 4
16:41 | AlTeg()
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
2180 3
17:16 | Станислав Мамров
"Maserati" сгорел после ДТП на Ростовской набережной в Москве: 1 человек погиб
48 0
10.04 13:53 | mreportertv
В Новой Зеландии поезд едва не сбил пешехода