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В Калининграде на Пасху выпал снег

Автор:
Alexanderniki39
Дата публикации:
16.04 23:21
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Сегодня Пасха. В Калининграде выпал снег.

  • 13
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