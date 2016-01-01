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В парке "Сокольники" в Москве стартовал велосезон

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16.04 23:24
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В минувшие выходные в «Сокольниках» начал свою работу пункт велопроката на Главной аллее. Несмотря на то, что потепление наступило совсем недавно, гости парка уже попробовали прокатиться впервые в этом году. Всего в «Сокольниках» будут функционировать четыре пункта проката: на Главной аллее и Митьковском проезде посетителям будет предложено арендовать велосипеды, а в пунктах на 3-м Лучевом просеке — веломобили, роликовые коньки, спортивный инвентарь и многое другое.

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