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Мусорная свалка в подмосковной деревне Пожинская

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16.04 23:58
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Быстрыми темпами растет мусорная свалка в деревне Пожинская городского округа Егорьевск Московской области.

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