Работы по благоустройству Садового кольца стартуют в столице

Автор: denis947 Дата публикации: 00:46

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На Садовом кольце в ночь с 16 на 17 апреля стартовали работы по благоустройству, в связи с чем движение на ряде улиц ограничат, но полностью дороги перекрывать не будут. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Благоустройство начнется на разных участках кольца, Зубовском бульваре, от Смоленской площади до ул. Долгхоруковская. Подрядные организации выйдут на весь этот участок, кроме Смоленского бульвара, ул. Крымский Вал, а также Калужского тоннеля. На этих улицах работы начнутся позже. Благоустройство начнется и на внутренней, и на внешней сторонах Садового кольца. Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной-четырех полосах. При этом все мосты и эстакады открыты для проезда машин», - говорится в сообщении.