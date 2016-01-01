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Камерная часть XVI Московского пасхального фестиваля открылась 16 апреля 2017 г в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
08:41
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Камерная часть XVI Московского пасхального фестиваля открылась 16 апреля 2017 г в Тихвине. Вела концерт народная артистка России Лариса Гергиева. Пели Екатерина Латышева, Юлия Маточкина, Илья Селиванов и Григорий Чернецов. Концертмейстер Алексей Тихомиров. Впереди еще 19 городов России. Вот некоторые выступления на сцене ДК имени Н.А.Римского-Корсакова.

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