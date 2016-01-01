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В Москве идёт снег с дождём

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:16
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Снегопад обрушился на Москву в середине апреля. При этом снежинки периодически сменялись на капли дождя.

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