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Главная  /  Репортажи  /  В Краснокаменске сносят новостройку, в которой живут люди

В Краснокаменске сносят новостройку, в которой живут люди

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10:14
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О необычной ситуации рассказал мобильный репортёр из города Краснокаменска, что в Забайкальском крае.

Дом на улице Молодёжной, 34Ц был долгостроем. Наконец, здание всё же возвели. А в квартиры, по словам мобильного репортёра. заселились люди. Однако потом, было приятно решение о сносе четвёртого и пятого этажей новостройки.

Примечательно, что разобранные плиты были уже со штукатуркой и отделкой. Почему это произошло - не сообщается.
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