В Краснокаменске сносят новостройку, в которой живут люди

Автор: Аноним Дата публикации: 10:14

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О необычной ситуации рассказал мобильный репортёр из города Краснокаменска, что в Забайкальском крае.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183037

Дом на улице Молодёжной, 34Ц был долгостроем. Наконец, здание всё же возвели. А в квартиры, по словам мобильного репортёра. заселились люди. Однако потом, было приятно решение о сносе четвёртого и пятого этажей новостройки.Примечательно, что разобранные плиты были уже со штукатуркой и отделкой. Почему это произошло - не сообщается.