В Краснокаменске сносят новостройку, в которой живут люди
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:14
-
- 12
О необычной ситуации рассказал мобильный репортёр из города Краснокаменска, что в Забайкальском крае.Дом на улице Молодёжной, 34Ц был долгостроем. Наконец, здание всё же возвели. А в квартиры, по словам мобильного репортёра. заселились люди. Однако потом, было приятно решение о сносе четвёртого и пятого этажей новостройки.
Примечательно, что разобранные плиты были уже со штукатуркой и отделкой. Почему это произошло - не сообщается.
- 12
Комментарии (0)