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Главная  /  Репортажи  /  Наводнение в казахстанском городе Атбасар (Акмолинская область, Казхастан).

Наводнение в казахстанском городе Атбасар (Акмолинская область, Казхастан).

Автор:
Senator_I
Дата публикации:
08:07
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Большая вода пришла и в Акмолинскую область Казахстана. Эти кадры сделал мобильный репортёр в городе Атбасар.

  • 21
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Комментарии (0)

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