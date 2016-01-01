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Главная  /  Репортажи  /  А за окном - то дождь, то снег и температура -3°С: погода в Москве

А за окном - то дождь, то снег и температура -3°С: погода в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08:14
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А за окном - то дождь, то снег и температура -3°С, ветер, лужи под ногами и на дорогах.

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