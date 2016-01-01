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Скользко и ветрено в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:22
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Термометры в столице показывают 0 градусов. На улице лежит снег и сильная гололедица. На дорогах есть заторы.

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