Ямочный ремонт по "новым" технологиям сняли на видео в Братске

Автор: Аноним Дата публикации: 09:00

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На улице Комсомольской мобильный репортёр заметил, как дорожники кладут асфальт в неподготовленные ямы, и решил снять "новую" технологию ямочного ремонта на видео.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183047

Кроме того, рабочие латали выбоины без привлечения катка: просто засыпали ямы асфальтовой смесью и ровняли лопатой. Предупреждающих знаков при этом нигде не было. Так что по только что отремонтированным дефектам полотна сразу же проезжали автомобили.Результат такого ремонта, что называется, налицо. Точнее, на асфальт, и на видео. Местные жители опасаются, что такой ямочный ремонт долго не продержится.