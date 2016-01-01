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Ямочный ремонт по "новым" технологиям сняли на видео в Братске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:00
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На улице Комсомольской мобильный репортёр заметил, как дорожники кладут асфальт в неподготовленные ямы, и решил снять "новую" технологию ямочного ремонта на видео.

Кроме того, рабочие латали выбоины без привлечения катка: просто засыпали ямы асфальтовой смесью и ровняли лопатой. Предупреждающих знаков при этом нигде не было. Так что по только что отремонтированным дефектам полотна сразу же проезжали автомобили.

Результат такого ремонта, что называется, налицо. Точнее, на асфальт, и на видео. Местные жители опасаются, что такой ямочный ремонт долго не продержится.
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