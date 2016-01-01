На Алтуфьевском шоссе автомобиль врезался в вентиляционную шахту

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Утром 17 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 51, автомобиль "Nissan Teana" врезался в вентиляционную шахту, расположенную на середине шоссе. Автомобиль двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра. На путепроводе на дороге наблюдалась гололедица. Водитель автомобиля не справился с управлением, автомобиль левой стороной задел вентиляционную шахту и отлетел вперёд. На дороге оказалось очень много осколков. Водитель вызвал эвакуатор. Сам он не пострадал.