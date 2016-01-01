Жители Ижевска "штурмуют" офис "Энергосбыт Плюс"

Автор: Patron007 Дата публикации: 10:26

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О ситуации, сложившейся в городе, рассказал мобильный репортёр.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183049

Много проблем и шума наделал "Энергосбыт Плюс" в городе Ижевск. Запустили услугу по Единой платёжке, все свои услуги кинули в один документ. Люди в панике: у кого никогда не было долгов - у тех появились долги разных сумм - до 5000, а у некоторых даже по 20000 рублей."Энергосбыт Плюс" обещал, что всё нормализуется, возможны неточности в показаниях, однако по прошествии времени ничего не поменялось, только ухудшилось. Люди в панике, не знают куда уже обращаться и в очередной раз штурмуют офисы компании, но их "отфутболивают".