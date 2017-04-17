На 82 км МКАД фура врезалась в отбойник

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Утром 17 апреля на северо-востоке столицы произошло ещё одно ДТП. На 82-м км внешней стороны МКАД фура врезалась в отбойник. Фура с киргизскими номерам на базе тягача "DAF" двигалась во внешней стороне МКАД. На эстакаде из-за гололедицы начался занос пустого прицепа. Фуру развернуло против движения, после чего тягач на полном ходу врезался левой стороной в отбойник. Тягач получил серьёзные повреждения. Водитель не пострадал. Водитель сливает солярку из повреждённого бензобака. Движение транспорта на данном участке дороги затруднено.