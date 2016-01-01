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В Москве загрязняют реку Лихоборку (ВИДЕО)

Автор:
BLIZNEC
Дата публикации:
09:51
  • 52
  • 3

В Москве загрязняют реку Лихоборку. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем появления различных пятен и разводов на глади водоёма.

Эти кадры сняты на улице Лихаборская набережная, около коллектора №5. Мобильный репортёр запечатлел, как река Лихоборка "меняется" с течением времени: на ней появляются то примеси бетона, который, по автора видео, сбрасывают при строительстве хорды; то масляные разводы от мазута и бензина. "Запах при этом стоит специфический, как на бензоколонке! - рассказывает мобильный репортёр, -Травят всё, что в реке живет - черепахи, рыбы".

Примечательно, что рядом установлен заградительный бан, но он, как видно на кадрах, ничего не сдерживает: сквозь него проходит явный мазут с бензином. Они попадают в реку Лихоборка, которая в свою очередь втекает в Яузу. И никто, по словам мобильного репортёра, не реагирует на экологическую проблему: "Никакие органы не реагируют! Сколько уже вызывали их сюда!"

  • 52
  • 3

Комментарии (3)

  • mreportertv
    10:02
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда были сделаны эти видео?
  • BLIZNEC
    10:14
    видео снималось три дня с 13 числа по 16 апреля 2017 год
  • BLIZNEC
    10:22
    Действие происходит 5 коллектор (речка Лихоборка ) на Лихоборской набережной (Москва)
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