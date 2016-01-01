В Москве загрязняют реку Лихоборку (ВИДЕО)

Автор: BLIZNEC Дата публикации: 09:51

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В Москве загрязняют реку Лихоборку. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем появления различных пятен и разводов на глади водоёма.

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52 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183052

Эти кадры сняты на улице Лихаборская набережная, около коллектора №5. Мобильный репортёр запечатлел, как река Лихоборка "меняется" с течением времени: на ней появляются то примеси бетона, который, по автора видео, сбрасывают при строительстве хорды; то масляные разводы от мазута и бензина. "Запах при этом стоит специфический, как на бензоколонке! - рассказывает мобильный репортёр, -Травят всё, что в реке живет - черепахи, рыбы".Примечательно, что рядом установлен заградительный бан, но он, как видно на кадрах, ничего не сдерживает: сквозь него проходит явный мазут с бензином. Они попадают в реку Лихоборка, которая в свою очередь втекает в Яузу. И никто, по словам мобильного репортёра, не реагирует на экологическую проблему: "Никакие органы не реагируют! Сколько уже вызывали их сюда!"