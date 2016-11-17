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Апрельские заморозки в столице

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
09:52
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В столице похолодало, температура опустилась до -2 градусов. На дорогах местами гололедица. Припаркованные автомобили покрыты льдом.

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