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Ужасные дороги в центре Уфы сняли на видео

Автор:
Green336
Дата публикации:
10:29
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Данный участок дороги на улице Сипайловская (от улица Бикбая до ТРЦ Планета) никогда не ремонтировался правильно, уверяет мобильный репортёр.

Каждый год делают заплатки, которых хватает на пару месяцев. Получается, что нормальной дороги там нет: лишь заплатка на заплатке и огромные трещины. Далее все это переходит в ужасную колею (участок перед ТРЦ Планета). Когда идет дождь - все ямы заливает водой, и начинается "Шоу интуиция" - как не попасть в яму. Двигаться с разрешенной скоростью 60 км невозможно.

Эти кадры сделаны 9 апреля 2017 года, но с тех пор, по словам мобильного репортёра, состояние проезжей части в лучшую сторону не изменилось.
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