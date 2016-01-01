Ужасные дороги в центре Уфы сняли на видео

Автор: Green336 Дата публикации: 10:29

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Данный участок дороги на улице Сипайловская (от улица Бикбая до ТРЦ Планета) никогда не ремонтировался правильно, уверяет мобильный репортёр.

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183058

Каждый год делают заплатки, которых хватает на пару месяцев. Получается, что нормальной дороги там нет: лишь заплатка на заплатке и огромные трещины. Далее все это переходит в ужасную колею (участок перед ТРЦ Планета). Когда идет дождь - все ямы заливает водой, и начинается "Шоу интуиция" - как не попасть в яму. Двигаться с разрешенной скоростью 60 км невозможно.Эти кадры сделаны 9 апреля 2017 года, но с тех пор, по словам мобильного репортёра, состояние проезжей части в лучшую сторону не изменилось.