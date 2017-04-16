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В Москве усилился снегопад

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
10:36
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Юго-восток Москвы оказался во власти снежного циклона. Снег продолжает засыпать столицу. Дует холодный ветер. Столбик термометра держится на отметке -2.

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