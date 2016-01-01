В Астане затопило проезжую часть

Автор: Realnost2017 Дата публикации: 11:30

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В Астане проезжая часть превратилась в реку. Кадры с затопленной дороги прислал мобильный репортёр.

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183063

Дорога в столице Казахстана оказалась под водой. Автомобили "плыли", поднимают волны и утопают в огромной луже практически по подвеску.Местные жители тем временем переживают, как город будет принимать крупнейшую выставку "Астана - Экспо 2017", на которую приедут участники из других стран уже в июне этого года, - если на местные дороги могут внезапно превратиться в водоёмы.