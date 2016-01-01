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В Смоленске столкнулись трамвай и грузовик (ВИДЕО)

Автор:
Syitch
Дата публикации:
12:14
  • 41
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Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла на Площади Победы в понедельник утром. По словам очевидцев, грузовик коммунальщиков не пропустил трамвай. Они столкнулись - прямо на трамвайных путях.

Информация о пострадавших в результате аварии - неизвестна. Однако ДТП, по словам мобильного репортёра, привело к затруднению движения на главной площади города.
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