В Смоленске столкнулись трамвай и грузовик (ВИДЕО)

Автор: Syitch Дата публикации: 12:14

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Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183067

Авария произошла на Площади Победы в понедельник утром. По словам очевидцев, грузовик коммунальщиков не пропустил трамвай. Они столкнулись - прямо на трамвайных путях.Информация о пострадавших в результате аварии - неизвестна. Однако ДТП, по словам мобильного репортёра, привело к затруднению движения на главной площади города.