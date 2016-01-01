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Бензовоз взлетел на воздух на трассе в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:50
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Страшный взрыв произошёл на оживлённой трассе в штате Луизиана. На воздух взлетел бензовоз.

Сначала автоцистерна задымилась. А спустя считанные доли секунды, как видно на кадрах, превратилась в огромный огненный шар. Некоторые пользователи отметили - выглядело это зрелищнее, чем любые голливудские спецэффекты. Вот только, в отличие от кино, всё закончилось по-настоящему трагически.

Сообщается, что водитель грузовика - 44-летняя женщина - погибла на месте.
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