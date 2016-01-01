Бензовоз взлетел на воздух на трассе в США

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:50

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Страшный взрыв произошёл на оживлённой трассе в штате Луизиана. На воздух взлетел бензовоз.

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/183068