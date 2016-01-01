Бензовоз взлетел на воздух на трассе в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:50
-
- 36
Страшный взрыв произошёл на оживлённой трассе в штате Луизиана. На воздух взлетел бензовоз.Сначала автоцистерна задымилась. А спустя считанные доли секунды, как видно на кадрах, превратилась в огромный огненный шар. Некоторые пользователи отметили - выглядело это зрелищнее, чем любые голливудские спецэффекты. Вот только, в отличие от кино, всё закончилось по-настоящему трагически.
Сообщается, что водитель грузовика - 44-летняя женщина - погибла на месте.
- 36
Комментарии (0)